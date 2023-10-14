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Япония и США начали крупномасштабные военные учения

14 октября 2023 19:01
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Япония и США начали совместные учения по защите отдаленных островов от нападения предполагаемого врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония и США начали крупномасштабные военные учения-1

В маневрах, которые продлятся до конца месяца, участвуют около 6,5 тысячи солдат, это военнослужащие японских сухопутных сил самообороны и американской морской пехоты. Они будут отрабатывать совместные действия при нападении противника с моря, а также высадку десанта с воздуха, проведут боевые стрельбы.

# Военные учения # Фотофакт

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