Япония и США начали крупномасштабные военные учения

Япония и США начали совместные учения по защите отдаленных островов от нападения предполагаемого врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах, которые продлятся до конца месяца, участвуют около 6,5 тысячи солдат, это военнослужащие японских сухопутных сил самообороны и американской морской пехоты. Они будут отрабатывать совместные действия при нападении противника с моря, а также высадку десанта с воздуха, проведут боевые стрельбы.