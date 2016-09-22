В Подмосковье разбился вертолет: все члены экипажа погибли

Новости России. В Подмосковье накануне поздно вечером разбился вертолет. На борту находились три члена экипажа. Все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за технической неисправности судна.

Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет.

Экипаж отрабатывал действия спасения и мониторинга ситуации при сложных условиях, в темное время суток. В МЧС предполагают, что летчики, обнаружив на борту неполадки, стали уводить судно подальше от населенных пунктов в сторону лесного массива. Сами пилоты спастись не успели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.