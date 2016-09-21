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Взрывные устройства в спальном районе Бишкека обезврежены из водной пушки

21 сентября 2016 07:33
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Новости Кыргызстана. В Бишкеке обезвредили два взрывных устройства. Бомбы в черных полиэтиленовых пакетах обнаружили местные жители в одном из спальных районов возле магазина.

Прибывшие на место саперы уничтожили опасную находку с помощью водяной пушки, никто не пострадал.

Власти призывают население проявлять бдительность и в случае нахождения подозрительных устройств информировать правоохранительные органы. На данный момент по факту инцидента проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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