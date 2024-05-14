В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законпроекта об иноагентах

В парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта об иноагентах произошла драка между депутатами. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект, предложенный партией «Грузинская мечта» об иноагентах, предполагает регистрацию организаций и СМИ, которые получают более 20 % своих доходов из-за рубежа. Отказ в регистрации или заполнение декларации будет караться штрафом.

Оппоненты данного законопроекта считают его аналогом российскому закону, но власти Грузии утверждают, что он отвечает всем правовым нормам и направлен на раскрытие информации о финансах НПО и СМИ.