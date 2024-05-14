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США угрожают Индии санкциями из-за планов развития порта в Иране

14 мая 2024 10:06
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Заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Патель заявил о том, что индийско-иранское соглашение по порту Чабахар не освобождено от санкций США. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что все, кто планирует деловые сделки с Ираном, должны принимать во внимание риск введения санкций. Недавно Индия подписала 10-летний контракт с Ираном на поставку грузов в порт Чабахар, что стало важным шагом в продвижении сотрудничества с этой страной.

Порт Чабахар, соединяющий Индию с Афганистаном и Центральной Азией, может составить конкуренцию порту Гвадар в Пакистане и китайской инициативе «Один пояс – один путь».

Чабахар планируется соединить с международным транспортным коридором «Север-Юг», соединяющим Индию с Россией через Иран.

# Международная политика

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