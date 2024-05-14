Мир к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо – Сунак

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что ситуация в мире близится к ядерной эскалации, и сравнил ее с Карибским кризисом. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил России в «безрассудном поведении» и отметил растущие опасности для Британии со стороны «оси авторитарных государств». Также Сунак обвинил Китай в кибератаке на британских депутатов.

Россия, считая поставку оружия в Украину помехой на пути к достижению урегулирования, обвиняет НАТО в прямом участии в конфликте.

Москва готова к переговорам, но указывает на нежелание Киева вести переговоры и игнорирование Запада. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что разрешение конфликта возможно при соблюдении гарантий безопасности со стороны РФ.