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Мир к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо – Сунак

14 мая 2024 09:56
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Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что ситуация в мире близится к ядерной эскалации, и сравнил ее с Карибским кризисом. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил России в «безрассудном поведении» и отметил растущие опасности для Британии со стороны «оси авторитарных государств». Также Сунак обвинил Китай в кибератаке на британских депутатов.

Россия, считая поставку оружия в Украину помехой на пути к достижению урегулирования, обвиняет НАТО в прямом участии в конфликте.

Москва готова к переговорам, но указывает на нежелание Киева вести переговоры и игнорирование Запада. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что разрешение конфликта возможно при соблюдении гарантий безопасности со стороны РФ.

# Международная политика

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