Песков: российская сторона не намерена вмешиваться в дела Грузии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видят желание грузинских властей защитить свои дела от вмешательства. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Песков заметил, что, невзирая на массовые протесты, парламент Грузии уже готовится к принятию законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Песков особо подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии, даже невзирая на угрозы введения санкций против Грузии за принятие тех или иных законов.