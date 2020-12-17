В Париже огласили приговор террористам, напавшим на редакцию «Шарли Эбдо»

Новости Франции. От четырех лет до пожизненного заключения – в Париже огласили приговор террористам, напавшим на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» и магазин кошерных продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о серии атак, которые произошли в январе 2015 года после публикации изданием карикатур на пророка Мухаммеда. Жертвами террористов стали 17 человек. Двух главных злоумышленников ликвидировали в ходе спецоперации. Еще одного подозреваемого заочно приговорили к пожизненному сроку. Дело в том, что еще до атак он смог сбежать в Сирию, где, по некоторым данным, погиб.