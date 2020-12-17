Семь человек погибли при столкновении автобуса и автоцистерны в Индии

Новости Индии. В результате столкновения пассажирского автобуса с автоцистерной погибли 7 человек, еще 25 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткая авария произошла в штате Уттар-Прадеш. Удар был настолько сильным, что одну из сторон автобуса буквально снесло, а кабину большегруза смяло, как консервную банку. Пострадавшие находятся в больнице. Состояние многих критическое. Не исключается, что число жертв происшествия возрастет.