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Семь человек погибли при столкновении автобуса и автоцистерны в Индии

17 декабря 2020 08:50
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Новости Индии. В результате столкновения пассажирского автобуса с автоцистерной погибли 7 человек, еще 25 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь человек погибли при столкновении автобуса и автоцистерны в Индии-1

Жуткая авария произошла в штате Уттар-Прадеш. Удар был настолько сильным, что одну из сторон автобуса буквально снесло, а кабину большегруза смяло, как консервную банку. Пострадавшие находятся в больнице. Состояние многих критическое. Не исключается, что число жертв происшествия возрастет.

Семь человек погибли при столкновении автобуса и автоцистерны в Индии-4

На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, ДТП произошло из-за густого тумана.

# Авария # Фотофакт

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