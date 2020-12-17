Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 74 миллиона

Число заболевших COVID-19 в мире перешло новый рубеж. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, с положительным тестом более 74 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг антилидеров по смертности и заболеваемости по-прежнему возглавляют США. Сложная эпидобстановка наблюдается также в Бразилии, где инфицированных уже свыше 7 миллионов, а умерших почти 184 тысячи.