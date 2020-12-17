Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 74 миллиона

Число заболевших COVID-19 в мире перешло новый рубеж. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, с положительным тестом более 74 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших COVID-19 в мире перешло новый рубеж. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, с положительным тестом более 74 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рейтинг антилидеров по смертности и заболеваемости по-прежнему возглавляют США. Сложная эпидобстановка наблюдается также в Бразилии, где инфицированных уже свыше 7 миллионов, а умерших почти 184 тысячи.
Пытаясь снизить высокие показатели зараженных, страны вводят строгие ограничения. Так, в Чехии с 18 декабря начинает действовать комендантский час. Закроются все заведения общепита и гостиницы. Уже в субботу, 19 декабря, карантинные меры усилят также в Украине и Словакии. В последней ограничат передвижение граждан. Приостановят работу театры, музеи, рестораны и магазины, за исключением продовольственных.