В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек

Новости Франции. Во Франции снова неспокойно. На улицы Парижа вышли сотни людей, выступающих против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до начала акции протеста были задержаны более 20 человек. По данным МВД, они пытались пронести запрещенные предметы. Группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась нарушить мирный характер манифестации, несколько человек стали кидать в стражей порядка камни и все, что попадалось под руку.

Жесткие столкновения продолжаются. Полиция применила спецсредства. Уже задержаны более 80 человек.