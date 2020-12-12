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В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек

12 декабря 2020 18:32
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Новости Франции. Во Франции снова неспокойно. На улицы Парижа вышли сотни людей, выступающих против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек -1

Еще до начала акции протеста были задержаны более 20 человек. По данным МВД, они пытались пронести запрещенные предметы. Группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась нарушить мирный характер манифестации, несколько человек стали кидать в стражей порядка камни и все, что попадалось под руку.

Жесткие столкновения продолжаются. Полиция применила спецсредства. Уже задержаны более 80 человек.

В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек -4

Это уже не первая манифестация французов, недовольных поправками к скандальному законопроекту. Предыдущие аналогичные акции заканчивались беспорядками и погромами.

Демонстрации проходят во многих крупных городах страны: Бордо, Дижоне, Лилле, Страсбурге.

# Акции протеста # Фотофакт

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