ВОЗ: за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире вырос на 60 %. Это данные Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии в больницах уже превышен лимит коек в реанимации. Ситуация выходит из-под контроля. Сложившаяся обстановка соответствует четвертому, самому высокому уровню риска для системы здравоохранения. Из-за рекордного роста новых случаев заражений в стране заявили о третьей волне коронавируса. Для помощи в клиники направлены военные медики. В преддверии новогодних праздников людей просят не путешествовать.