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ВОЗ: за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%

12 декабря 2020 18:28
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За последние полтора месяца уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире вырос на 60 %. Это данные Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%-1

В Японии в больницах уже превышен лимит коек в реанимации. Ситуация выходит из-под контроля. Сложившаяся обстановка соответствует четвертому, самому высокому уровню риска для системы здравоохранения. Из-за рекордного роста новых случаев заражений в стране заявили о третьей волне коронавируса. Для помощи в клиники направлены военные медики. В преддверии новогодних праздников людей просят не путешествовать.

Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США (читайте здесь).

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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