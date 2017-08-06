В Париже мужчина с ножом пытался проникнуть на Эйфелеву башню

Новости Франции. В Париже неизвестный мужчина, вооруженный ножом, пытался проникнуть на Эйфелеву башню. Он собирался прорваться через полицейский контроль у сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступника немедленно задержали. Из-за ЧП символ Парижа закрыли раньше времени. Стражи правопорядка осмотрели место происшествия. Все туристы были эвакуированы. В полиции отметили: нарушитель был один. К счастью, никто не пострадал.