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В Париже мужчина с ножом пытался проникнуть на Эйфелеву башню

06 августа 2017 10:44
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Новости Франции. В Париже неизвестный мужчина, вооруженный ножом, пытался проникнуть на Эйфелеву башню. Он собирался прорваться через полицейский контроль у сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже мужчина с ножом пытался проникнуть на Эйфелеву башню-1

Преступника немедленно задержали. Из-за ЧП символ Парижа закрыли раньше времени. Стражи правопорядка осмотрели место происшествия. Все туристы были эвакуированы. В полиции отметили: нарушитель был один. К счастью, никто не пострадал.

# Нападение

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