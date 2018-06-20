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В Париже из-за забастовок работников закрыты популярные у туристов достопримечательности

20 июня 2018 07:20
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Новости Франции. Из-за забастовки персонала закрыты самые популярные достопримечательности Парижа: музей Орсе, Пантеон и Триумфальная арка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже из-за забастовок работников закрыты популярные у туристов достопримечательности-1

В Париже из-за забастовок работников закрыты популярные у туристов достопримечательности-3

Для туристов также недоступна часть дворцово-паркового комплекса Версаль, расположенного вблизи французской столицы. А именно: главный замок, дворец Трианон и Большой парк.

При этом на официальных страницах достопримечательностей в Twitter сообщается, что приобретенные заранее входные билеты будут действовать в течение трех месяцев с даты покупки. А для их возврата необходимо обратиться к продавцу.

Инициатором забастовки, к которой присоединились работники культурных объектов, стали профсоюзные организации. Они выступают против реформирования Министерства культуры Франции.

В Париже из-за забастовок работников закрыты популярные у туристов достопримечательности-6

# Забастовка # Фотофакт

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