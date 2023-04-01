В Пакистане 11 человек погибли в давке во время раздачи муки

Новости Пакистана. 11 человек, среди них трое детей, погибли в давке во время раздачи продовольственной помощи в городе Карачи на юге Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще пятеро были доставлены в больницы с различными травмами. Трагедия произошла в пункте выдачи муки, где собралась большая толпа. В связи с обнищанием населения, вызванным острым экономическим кризисом и резким ростом цен на основные товары, правительство Пакистана запустило программу раздачи муки миллионам нуждающихся семей во время священного исламского месяца Рамадан, который начался на прошлой неделе.