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В Пакистане 11 человек погибли в давке во время раздачи муки

01 апреля 2023 12:39
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Новости Пакистана. 11 человек, среди них трое детей, погибли в давке во время раздачи продовольственной помощи в городе Карачи на юге Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане 11 человек погибли в давке во время раздачи муки-1

Еще пятеро были доставлены в больницы с различными травмами. Трагедия произошла в пункте выдачи муки, где собралась большая толпа. В связи с обнищанием населения, вызванным острым экономическим кризисом и резким ростом цен на основные товары, правительство Пакистана запустило программу раздачи муки миллионам нуждающихся семей во время священного исламского месяца Рамадан, который начался на прошлой неделе.

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# Давка # Новости Пакистана # Фотофакт

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