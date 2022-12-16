В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум
Новости Германии. Необычное происшествие случилось в Германии. В одном из берлинских отелей лопнул гигантский аквариум. Поток воды уничтожил кафе, которое находилось в фойе, и частично затопил близлежащие улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В районе рядом с отелем дежурит порядка 200 пожарных и полицейских. Всех постояльцев, а это около 350 человек, эвакуировали. В результате ЧП пострадали два человека.
Лопнувший аквариум представлял собой цилиндр и был самым большим в мире. Его строительство обошлось в 13 млн евро. Вся рыба, находящаяся внутри чаши, погибла.
Подписывайтесь на нас в Telegram!