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В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум

16 декабря 2022 10:51
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Новости Германии. Необычное происшествие случилось в Германии. В одном из берлинских отелей лопнул гигантский аквариум. Поток воды уничтожил кафе, которое находилось в фойе, и частично затопил близлежащие улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум-1

В районе рядом с отелем дежурит порядка 200 пожарных и полицейских. Всех постояльцев, а это около 350 человек, эвакуировали. В результате ЧП пострадали два человека.

В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум-4

Лопнувший аквариум представлял собой цилиндр и был самым большим в мире. Его строительство обошлось в 13 млн евро. Вся рыба, находящаяся внутри чаши, погибла.

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# ЧП # Новости Германии # Фотофакт

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