В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум

Новости Германии. Необычное происшествие случилось в Германии. В одном из берлинских отелей лопнул гигантский аквариум. Поток воды уничтожил кафе, которое находилось в фойе, и частично затопил близлежащие улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе рядом с отелем дежурит порядка 200 пожарных и полицейских. Всех постояльцев, а это около 350 человек, эвакуировали. В результате ЧП пострадали два человека.