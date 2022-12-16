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Литва подписала с США контракт о приобретении HIMARS

16 декабря 2022 10:38
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Новости Литвы. Литва увеличивает мощь своей армии. В Вильнюсе сообщили о закупке в США реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, на вооружение поступят различные типы боевых ракет, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва подписала с США контракт о приобретении HIMARS-1

Также Вильнюс договорился с Вашингтоном о поставке оборудования, необходимого для обслуживания ракетных систем. Первая партия установок прибудет в страну в 2025 году, всего планируется поставить 8 систем. Этот военный контракт, стоимость которого составила около 500 миллионов долларов, стал крупнейшим за всю историю Литвы.

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# Международная политика # Фотофакт

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