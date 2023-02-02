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Венеция рискует остаться без коренных жителей. Всё дело в туристах

02 февраля 2023 18:54
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Новости Италии. Венеция без венецианцев. Один из самых известных итальянских городов может остаться без коренных жителей. Их вытесняют туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венеция рискует остаться без коренных жителей. Всё дело в туристах-1

Так, несколько месяцев назад был преодолен психологический порог: местных жителей осталось меньше 50 тысяч. Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек. Эксперты объясняют такую тенденцию сокращением рождаемости в Италии, инфляцией и постоянными наводнениями. По этим причинам люди часто сдают свои квартиры туристам, а сами уезжают из города. Кроме того, многие венецианцы просто не хотят жить фактически в музее.

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# Туризм # Новости Италии # Фотофакт

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