Венеция рискует остаться без коренных жителей. Всё дело в туристах

Новости Италии. Венеция без венецианцев. Один из самых известных итальянских городов может остаться без коренных жителей. Их вытесняют туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, несколько месяцев назад был преодолен психологический порог: местных жителей осталось меньше 50 тысяч. Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек. Эксперты объясняют такую тенденцию сокращением рождаемости в Италии, инфляцией и постоянными наводнениями. По этим причинам люди часто сдают свои квартиры туристам, а сами уезжают из города. Кроме того, многие венецианцы просто не хотят жить фактически в музее.