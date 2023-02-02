Польские фермеры перекрыли погранпереходы, чтобы не дать зерну из Украины попасть в страну

Новости Польши. Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В привычную упаковку они стали класть меньше товара, при этом цена остается прежней. Об этом пишет газета «Речь Посполита».

Такой шаг производители объяснили заботой о потребителях. Поскольку возросшие затраты, вызванные инфляцией и подорожанием газа и электричества, они вынуждены переложить на плечи самих покупателей. И чтобы избежать видимого повышения цен, уменьшили вес продуктов. Однако люди такой заботы не оценили и требуют прекратить обман в магазинах.

Недовольны и польские фермеры. Они устроили акцию протеста против массовых поставок украинского зерна. Представители отрасли даже перекрыли сельхозтехникой дороги у погранпереходов, чтобы не дать грузовикам из Украины попасть в страну. Дело в том, что из-за неконтролируемых поставок зерна польские аграрии несут большие убытки. По последним данным, на складах в Польше сейчас лежит 2,5 миллиона тонн местного зерна, которое не получается продать.