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Польские фермеры перекрыли погранпереходы, чтобы не дать зерну из Украины попасть в страну

02 февраля 2023 18:53
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Новости Польши. Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В привычную упаковку они стали класть меньше товара, при этом цена остается прежней. Об этом пишет газета «Речь Посполита».

Польские фермеры перекрыли погранпереходы, чтобы не дать зерну из Украины попасть в страну-1

Такой шаг производители объяснили заботой о потребителях. Поскольку возросшие затраты, вызванные инфляцией и подорожанием газа и электричества, они вынуждены переложить на плечи самих покупателей. И чтобы избежать видимого повышения цен, уменьшили вес продуктов. Однако люди такой заботы не оценили и требуют прекратить обман в магазинах.

Недовольны и польские фермеры. Они устроили акцию протеста против массовых поставок украинского зерна. Представители отрасли даже перекрыли сельхозтехникой дороги у погранпереходов, чтобы не дать грузовикам из Украины попасть в страну. Дело в том, что из-за неконтролируемых поставок зерна польские аграрии несут большие убытки. По последним данным, на складах в Польше сейчас лежит 2,5 миллиона тонн местного зерна, которое не получается продать.

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# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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