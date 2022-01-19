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В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек, ещё 9 пострадали

19 января 2022 10:10
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Новости США. В одном из нью-йоркских домов в результате взрыва погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще девять пострадали, в том числе пять полицейских. Одна женщина находится в критическом состоянии.  

В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек, ещё 9 пострадали-1

Как рассказали спасатели, взрыв привел к пожару и обрушению части здания. На месте работают правоохранители. Причины произошедшего выясняются. Предположительно, это мог быть взрыв газа.  

# Взрыв # Фотофакт

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