В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией

Новости Германии. В Германии снова протесты. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии снова протесты. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По заявлению правоохранителей, некоторые демонстранты принесли с собой огнестрельное оружие. Кроме того, протестующие не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. В результате были задержаны по меньшей мере 10 человек.
Напомним, из-за стремительного распространения в Германии штамма «омикрон» местные власти ужесточили санитарные требования. Например, посетителям баров и ресторанов теперь необходимо предъявить на входе справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус.