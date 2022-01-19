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В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией

19 января 2022 08:51
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Новости Германии. В Германии снова протесты. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией-1

По заявлению правоохранителей, некоторые демонстранты принесли с собой огнестрельное оружие. Кроме того, протестующие не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. В результате были задержаны по меньшей мере 10 человек.  

В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией-4

Напомним, из-за стремительного распространения в Германии штамма «омикрон» местные власти ужесточили санитарные требования. Например, посетителям баров и ресторанов теперь необходимо предъявить на входе справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус.  

# Акции протеста # Фотофакт

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