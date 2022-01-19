В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией

Новости Германии. В Германии снова протесты. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению правоохранителей, некоторые демонстранты принесли с собой огнестрельное оружие. Кроме того, протестующие не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. В результате были задержаны по меньшей мере 10 человек.