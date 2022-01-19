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ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма

19 января 2022 09:15
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ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса. Все из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается, что всего в мире за минувшую неделю выявлено более 18 миллионов случаев заражения. Это новый антирекорд за все время пандемии.  

ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма-1

При этом, как заявили в ВОЗ, уровень смертности от COVID-19 остается стабильным, но расслабляться пока рано, так как число заражений коронавирусом в мире выросло на 20 % за неделю.  

В сложившихся обстоятельствах Европейское агентство лекарственных средств призывает фармацевтические компании работать над комплексными вакцинами от разных вариантов болезни.  

ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма-4

В мире на фоне пандемии коронавируса обострилось социальное неравенство. Подробнее здесь.

# Коронавирус # Фотофакт

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