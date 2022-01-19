ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма

ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса. Все из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается, что всего в мире за минувшую неделю выявлено более 18 миллионов случаев заражения. Это новый антирекорд за все время пандемии.

При этом, как заявили в ВОЗ, уровень смертности от COVID-19 остается стабильным, но расслабляться пока рано, так как число заражений коронавирусом в мире выросло на 20 % за неделю.

В сложившихся обстоятельствах Европейское агентство лекарственных средств призывает фармацевтические компании работать над комплексными вакцинами от разных вариантов болезни.