США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает
Новости мира. Конфликт обостряется: США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи со сложившейся ситуацией Соединенные Штаты намерены оказывать на Исламскую Республику экономическое и дипломатическое давление.
Иран, в свою очередь, причастность к нападению полностью отрицает, называя обвинения американской стороны попыткой саботировать дипломатию.
Для обсуждения произошедшего был экстренно созван Совет безопасности ООН. Участники организации осудили атаку и выступили за проведение тщательного расследования.