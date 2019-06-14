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США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает

14 июня 2019 11:37
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Новости мира. Конфликт обостряется: США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи со сложившейся ситуацией Соединенные Штаты намерены оказывать на Исламскую Республику экономическое и дипломатическое давление.

США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает-1

Иран, в свою очередь, причастность к нападению полностью отрицает, называя обвинения американской стороны попыткой саботировать дипломатию.

США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает-4

Для обсуждения произошедшего был экстренно созван Совет безопасности ООН. Участники организации осудили атаку и выступили за проведение тщательного расследования.

# Нападение # Фотофакт

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