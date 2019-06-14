США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает

Новости мира. Конфликт обостряется: США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи со сложившейся ситуацией Соединенные Штаты намерены оказывать на Исламскую Республику экономическое и дипломатическое давление.