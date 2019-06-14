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На восстановление Нотр-Дама пожертвовали лишь часть денег

14 июня 2019 12:13
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Новости Франции. Лишь 9% от обещанных пожертвований внесли на реконструкцию Нотр-Дама после апрельского пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть, из 850 миллионов евро на восстановление собора имеется всего 80.

На восстановление Нотр-Дама пожертвовали лишь часть денег-1

В своем большинстве эти деньги поступили от частных лиц. Влиятельные парижские семьи, которые первыми откликнулись на призыв о помощи, сообщили, что будут перечислять средства частями исходя из сметы.

На восстановление Нотр-Дама пожертвовали лишь часть денег-4

Многие муниципалитеты и частные лица и вовсе отказались от своих обещаний, объяснив это тем, что кампания по сбору средств имеет большой успех.

# Пожар # Фотофакт

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