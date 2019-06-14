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Шквалистый ветер оставил без электричества 25 тысяч литовцев

14 июня 2019 12:06
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Новости Литвы. Шквалистый ветер с ливнями и градом обрушился на Литву. Непогода оставила без электричества 25 тысяч граждан по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Шквалистый ветер оставил без электричества 25 тысяч литовцев-1

Хотя бригады специалистов были оперативно направлены к местам ЧП, к настоящему моменту около 5 тысяч потребителей всё ещё остаются без света.

Шквалистый ветер оставил без электричества 25 тысяч литовцев-4

Во многих районах были повалены деревья и столбы. Повреждены остановки общественного транспорта и автомобили.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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