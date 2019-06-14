Шквалистый ветер оставил без электричества 25 тысяч литовцев

Новости Литвы. Шквалистый ветер с ливнями и градом обрушился на Литву. Непогода оставила без электричества 25 тысяч граждан по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя бригады специалистов были оперативно направлены к местам ЧП, к настоящему моменту около 5 тысяч потребителей всё ещё остаются без света.