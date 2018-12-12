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В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях

12 декабря 2018 08:46
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Новости Индии. Индийский Нью-Дели атаковали обезьяны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях-1

В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях-3

В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях-5

Стаи приматов заполнили правительственный квартал. Они проникли в офисы многих чиновников и устроили там настоящие погромы. Хлопот макаки доставили и простым гражданам. Они отбирали у прохожих еду, мобильные телефоны и вели себя крайне агрессивно.

Специалисты рекомендовали местным жителям не смотреть обезьянам в глаза и обходить стороной самок с детенышами во избежание нападений.

В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях-8

В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях-10

# Дикие животные # Фотофакт

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