В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях

Стаи приматов заполнили правительственный квартал. Они проникли в офисы многих чиновников и устроили там настоящие погромы. Хлопот макаки доставили и простым гражданам. Они отбирали у прохожих еду, мобильные телефоны и вели себя крайне агрессивно.

Специалисты рекомендовали местным жителям не смотреть обезьянам в глаза и обходить стороной самок с детенышами во избежание нападений.