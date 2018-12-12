Штаб-квартиру Facebook эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Новости США. Штаб-квартиру Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вызов в Менло-Парк прибыли сотрудники правоохранительных органов и команды саперов, которые проверили здание. Однако никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. В целях обеспечения безопасности эвакуация была проведена еще в нескольких зданиях.

Отметим, в общей сложности в штаб-квартире компании работают около 15 тысяч сотрудников.