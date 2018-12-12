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Штаб-квартиру Facebook эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

12 декабря 2018 08:28
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Новости США. Штаб-квартиру Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб-квартиру Facebook эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе-1

Штаб-квартиру Facebook эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе-3

На вызов в Менло-Парк прибыли сотрудники правоохранительных органов и команды саперов, которые проверили здание. Однако никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. В целях обеспечения безопасности эвакуация была проведена еще в нескольких зданиях.

Отметим, в общей сложности в штаб-квартире компании работают около 15 тысяч сотрудников.

Штаб-квартиру Facebook эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе-6

# Лжеминирование # Фотофакт

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