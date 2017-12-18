В ночном клубе Венесуэлы неизвестные открыли стрельбу по посетителям

Новости Венесуэлы. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ночных клубов Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе атаки погибли 5 человек. Еще 13 получили серьезные ранения и были госпитализированы. Нападавшие, по некоторым данным их было четверо, скрылись с места происшествия на мотоциклах.