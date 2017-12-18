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В ночном клубе Венесуэлы неизвестные открыли стрельбу по посетителям

18 декабря 2017 13:07
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Новости Венесуэлы. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ночных клубов Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночном клубе Венесуэлы неизвестные открыли стрельбу по посетителям-1

В ходе атаки погибли 5 человек. Еще 13 получили серьезные ранения и были госпитализированы. Нападавшие, по некоторым данным их было четверо, скрылись с места происшествия на мотоциклах.

В ночном клубе Венесуэлы неизвестные открыли стрельбу по посетителям-4

Мотивы стрелявших пока не названы. Полиция ведет расследование инцидента.

# Фотофакт # Нападение

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