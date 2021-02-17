На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Новости Италии. Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна вновь проснулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восточном побережье Сицилии вулкан выбросил в воздух облако пепла на высоту более километра. Из-за существующей опасности международному аэропорту Катании пришлось приостановить работу. Потоки лавы, вырвавшиеся из кратера, спустились до высоты примерно 2000 метров над уровнем моря. На расположенные у подножия вулкана населенные пункты обрушились фрагменты каменных пород.