В Госдуме России предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

Новости России. Депутаты российской Госдумы внесли законопроект о блокировке сайтов, где распространяется недостоверная информация о совершенном преступлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доступ к таким ресурсам предлагают блокировать без решения суда. А в Совете Федерации предложили до суда блокировать сайты, где ведутся треш-стримы. Оператора или провайдера в случае непринятия мер по блокировке привлекут к административной ответственности, а самого автора таких каналов ждет уже уголовная ответственность.