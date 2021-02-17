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В Госдуме России предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

17 февраля 2021 09:18
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Новости России. Депутаты российской Госдумы внесли законопроект о блокировке сайтов, где распространяется недостоверная информация о совершенном преступлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госдуме России предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений-1

Доступ к таким ресурсам предлагают блокировать без решения суда. А в Совете Федерации предложили до суда блокировать сайты, где ведутся треш-стримы. Оператора или провайдера в случае непринятия мер по блокировке привлекут к административной ответственности, а самого автора таких каналов ждет уже уголовная ответственность.

# Интернет # Фотофакт

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