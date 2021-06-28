В Москве ужесточают карантин. Число заболевших коронавирусом растёт

Работодатели с 28 июня переводят на удаленный формат треть сотрудников. Кроме того, вводятся ограничения на работу заведений общепита. Вход разрешен посетителям, привитым от COVID-19, а также тем, кто переболел в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Вводятся ограничения и на посещение детских игровых комнат, аттракционов и зоопарков.