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В Москве ужесточают карантин. Число заболевших коронавирусом растёт

28 июня 2021 09:31
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Новости России. В российской столице из-за стремительного роста новых случаев COVID-19 ужесточают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Москве ужесточают карантин. Число заболевших коронавирусом растёт-1

Работодатели с 28 июня переводят на удаленный формат треть сотрудников. Кроме того, вводятся ограничения на работу заведений общепита. Вход разрешен посетителям, привитым от COVID-19, а также тем, кто переболел в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Вводятся ограничения и на посещение детских игровых комнат, аттракционов и зоопарков.

# Коронавирус # Фотофакт

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