В Москве скончался Народный артист СССР Зураб Соткилава

Новости России. В Москве скончался Народный артист СССР и звезда мировой оперной сцены Зураб Соткилава. Ему было 80 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина, оперный певец умер в Москве после тяжелой болезни, с которой он боролся до конца.

Зураб Соткилава несколько лет боролся со злокачественной опухолью поджелудочной железы. Ее у артиста диагностировали в 2015 году.

Соткилава родился в Сухуми. Профессионально занимался футболом, но из-за травмы ему пришлось оставить спорт и поступить в консерваторию. Оперный певец являлся солистом Большого театра более сорока лет – с 1974 года.