Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки

Новости Черногории. Шокирующее убийство расследуют в Черногории. Там во время тренировки застрелили футболиста Горана Ленаца, вратаря местного клуба. Спортсмену было 33 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение произошло в городе Котор. Сначала злоумышленник выстрелил несколько раз в воздух, чтобы распугать других футболистов и, видимо, открыть лучший вид на потенциальную жертву. Ленац получил ранение в голову. Спасти спортсмена врачам не удалось. Он скончался в госпитале, не приходя в сознание.