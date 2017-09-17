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Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки

17 сентября 2017 11:17
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Новости Черногории. Шокирующее убийство расследуют в Черногории. Там во время тренировки застрелили футболиста Горана Ленаца, вратаря местного клуба. Спортсмену было 33 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение произошло в городе Котор. Сначала злоумышленник выстрелил несколько раз в воздух, чтобы распугать других футболистов и, видимо, открыть лучший вид на потенциальную жертву. Ленац получил ранение в голову. Спасти спортсмена врачам не удалось. Он скончался в госпитале, не приходя в сознание.

# Убийство

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