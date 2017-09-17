Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в организации теракта в Лондоне

Новости Великобритании. Британские полицейские задержали уже второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. А накануне в районе порта Дувр взяли под стражу 18-летнего молодого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, взрыв прогремел в подземке на западе Лондона в пятницу в утренний час пик. Ожоги в поезде и травмы при последующей давке получили не менее 30 человек. Бомба была начинена поражающими элементами, в частности, гвоздями. Скотланд-Ярд практически сразу признал случившееся терактом.