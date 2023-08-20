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Украинский беспилотник атаковал вокзал в Курске, 5 человек ранены

20 августа 2023 08:50
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В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на железнодорожную станцию РФ в Курске произошел пожар, пять человек получили легкие ранения. Об указанном в своем Telegram-канале заявил губернатор области Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Он уточнил, что люди получили ранения от осколков стекол. Также губернатор сообщил, что на месте случившегося работают оперативные службы. 

ВСУ постоянно обстреливают российские приграничные районы, применяя ударные БПЛА и устраивая различные диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму введен желтый уровень террористической опасности.

# Международная политика

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