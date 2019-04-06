Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа

Новости США. Причина – намерение направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Судебный иск был подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти штатов добиваются запрета выделять 1 миллиард 600 тысяч долларов из федерального бюджета на стену. Изначально Конгресс собирался потратить эти деньги на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также на строительство военных объектов. Кроме того, истцы заявили, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.