Прямой эфир

Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа

06 апреля 2019 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Причина – намерение направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Судебный иск был подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа-1

Власти штатов добиваются запрета выделять 1 миллиард 600 тысяч долларов из федерального бюджета на стену. Изначально Конгресс собирался потратить эти деньги на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также на строительство военных объектов. Кроме того, истцы заявили, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа-4

Напоминаем: в феврале Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения. Это понадобилось для того, чтобы получить из госбюджета деньги на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса США.

# США # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны
06 апреля 2019 19:45

В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны

В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля
06 апреля 2019 19:02

В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию
06 апреля 2019 18:48

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию