В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны

Новости Турции. Последний рейс из аэровокзала Ататюрка был отправлен в Сингапур в 02:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Последний рейс из аэровокзала Ататюрка был отправлен в Сингапур в 02:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь персонал, а также оборудование закрытой воздушной гавани примет новый Международный аэропорт Стамбула. Он претендует на место одного из крупнейших авиаузлов в мире.
На начальном этапе пассажиропоток новой воздушной гавани должен составить около 90 миллионов человек в год, а в течение 10 лет вырасти до 200 миллионов. Аэропорт собирается выполнять рейсы по более чем 300 направлениям по всему миру.