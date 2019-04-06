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В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны

06 апреля 2019 19:45
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Новости Турции. Последний рейс из аэровокзала Ататюрка был отправлен в Сингапур в 02:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны-1

Весь персонал, а также оборудование закрытой воздушной гавани примет новый Международный аэропорт Стамбула. Он претендует на место одного из крупнейших авиаузлов в мире.

В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны-4

На начальном этапе пассажиропоток новой воздушной гавани должен составить около 90 миллионов человек в год, а в течение 10 лет вырасти до 200 миллионов. Аэропорт собирается выполнять рейсы по более чем 300 направлениям по всему миру.

# Авиасообщение # Фотофакт

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