В Турции закрылся крупнейший аэропорт страны

Новости Турции. Последний рейс из аэровокзала Ататюрка был отправлен в Сингапур в 02:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь персонал, а также оборудование закрытой воздушной гавани примет новый Международный аэропорт Стамбула. Он претендует на место одного из крупнейших авиаузлов в мире.