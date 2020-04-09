В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

Новости России. Пожар в доме престарелых на западе Москвы. 4 человека погибли, более 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Пожар в доме престарелых на западе Москвы. 4 человека погибли, более 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в результате замыкания электрокабеля на первом и подвальном этаже здания. Вскоре помещения внутри постройки заволокло густым дымом.
Всего на момент пожара в доме находились 65 человек. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя, однако избежать жертв не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.