В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

Новости России. Пожар в доме престарелых на западе Москвы. 4 человека погибли, более 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в результате замыкания электрокабеля на первом и подвальном этаже здания. Вскоре помещения внутри постройки заволокло густым дымом.