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В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

09 апреля 2020 08:27
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Новости России. Пожар в доме престарелых на западе Москвы. 4 человека погибли, более 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека -1

Трагедия произошла в результате замыкания электрокабеля на первом и подвальном этаже здания. Вскоре помещения внутри постройки заволокло густым дымом.

В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека -4

Всего на момент пожара в доме находились 65 человек. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя, однако избежать жертв не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

# Пожар # Фотофакт

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