Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой

Живописные кадры из Гренландии. Известный немецкий фотограф и 49-летняя аквалангистка бросили вызов холоду, чтобы показать, как огромные айсберги выглядят под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пара проплыла под ледяным полем. Проделать это было весьма непросто, поскольку на ныряльщиках были тонкие костюмы. К тому же из-за движения льдин пришлось отказаться от веревки, указывающей путь к проруби. Это подводное путешествие пара назвала уникальным.