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Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой

08 апреля 2020 14:11
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Живописные кадры из Гренландии. Известный немецкий фотограф и 49-летняя аквалангистка бросили вызов холоду, чтобы показать, как огромные айсберги выглядят под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-1

На момент погружения температура воздуха составляла минус 27°С, а воды – минус 2 °С.

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-4

Пара проплыла под ледяным полем. Проделать это было весьма непросто, поскольку на ныряльщиках были тонкие костюмы. К тому же из-за движения льдин пришлось отказаться от веревки, указывающей путь к проруби. Это подводное путешествие пара назвала уникальным.

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-7

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-9

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-11

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-13

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-15

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-17

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-19

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-21

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-23

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой-25

# Фотография # Фотофакт

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