В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго проходит массовая эвакуация

Власти вывезли из опасной зоны почти 2 тысячи человек. Еще жителям 20 населенных пунктов предписано срочно подготовиться к отъезду. В регионе введен высший (красный) уровень опасности: отменены занятия в школах, перекрыто крупное шоссе рядом с вулканом. Фуэго – один из самых активных вулканов страны. В 2018 году его извержение унесло жизни около 200 человек.