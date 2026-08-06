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В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго проходит массовая эвакуация

06 августа 2026 06:29
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В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго проходит массовая эвакуация. Дым и пепел накрыли территорию свыше 100 квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго проходит массовая эвакуация-2

Власти вывезли из опасной зоны почти 2 тысячи человек. Еще жителям 20 населенных пунктов предписано срочно подготовиться к отъезду. В регионе введен высший (красный) уровень опасности: отменены занятия в школах, перекрыто крупное шоссе рядом с вулканом. Фуэго – один из самых активных вулканов страны. В 2018 году его извержение унесло жизни около 200 человек.

# Извержение вулкана

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