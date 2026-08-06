Прямой эфир

США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет против Ирана

06 августа 2026 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным американских СМИ, за пять месяцев операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это объем, сопоставимый с двухлетним производством. Стоимость каждой такой ракеты превышает миллион долларов: они позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния и остаются ключевой частью арсенала. В Пентагоне обеспокоены готовностью Вооруженных сил к будущим конфликтам. Эксперты оценивают восполнение запасов в срок от трех до пяти лет.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве непогода уничтожила десятки тысяч гектаров посевов
05 августа 2026 19:50

В Литве непогода уничтожила десятки тысяч гектаров посевов

В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые
05 августа 2026 19:45

В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые

Аномальная жара грозит энергокризисом в Восточной Европе
05 августа 2026 16:59

Аномальная жара грозит энергокризисом в Восточной Европе