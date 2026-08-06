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ООН: около 50 млн человек могут столкнуться с голодом из-за эффекта Эль-Ниньо

06 августа 2026 07:19
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Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что из-за мощного явления Эль-Ниньо к концу 2027 года еще около 50 миллионов человек могут столкнуться с острым голодом – общее число достигнет показателя примерно в 274 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: около 50 млн человек могут столкнуться с голодом из-за эффекта Эль-Ниньо-2

Ухудшение ситуации ожидается в 45 странах, где уже наблюдается нехватка продовольствия. Сильнее всего могут пострадать Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн, Южная Африка, а также Южная и Юго-Восточная Азия. В этом году Эль-Ниньо – погодная система в Тихом океане, влияющая на осадки, – может стать самой сильной за последние 70 лет и спровоцировать рост цен на продовольствие в мире.

# ООН

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