ООН: около 50 млн человек могут столкнуться с голодом из-за эффекта Эль-Ниньо

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что из-за мощного явления Эль-Ниньо к концу 2027 года еще около 50 миллионов человек могут столкнуться с острым голодом – общее число достигнет показателя примерно в 274 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ухудшение ситуации ожидается в 45 странах, где уже наблюдается нехватка продовольствия. Сильнее всего могут пострадать Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн, Южная Африка, а также Южная и Юго-Восточная Азия. В этом году Эль-Ниньо – погодная система в Тихом океане, влияющая на осадки, – может стать самой сильной за последние 70 лет и спровоцировать рост цен на продовольствие в мире.