В Молдове протестующие фермеры перекрыли национальную трассу
Новости Молдовы. Фермеры перекрыли национальную трассу Кишинев – Каушаны в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие вывели на дорогу тракторы и другую технику, чтобы привлечь внимание властей к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве.
Из-за засухи и града аграрии лишились большей части урожая, ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.
По словам фермеров, правительство обещало оказать им поддержку, однако никакой помощи так и не последовало. Демонстранты требуют ввести режим ЧС в аграрном секторе, на год отменить выплату налогов, а также компенсировать половину от понесенных ими убытков.
Сложившуюся ситуацию обсудили сегодня, 27 июля, на брифинге с участием премьер-министра Молдовы. Он уже заявил, что пострадавшим от засухи землевладельцам будет оказана финансовая поддержка.