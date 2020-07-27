В Молдове протестующие фермеры перекрыли национальную трассу

Новости Молдовы. Фермеры перекрыли национальную трассу Кишинев – Каушаны в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие вывели на дорогу тракторы и другую технику, чтобы привлечь внимание властей к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве. Из-за засухи и града аграрии лишились большей части урожая, ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.

По словам фермеров, правительство обещало оказать им поддержку, однако никакой помощи так и не последовало. Демонстранты требуют ввести режим ЧС в аграрном секторе, на год отменить выплату налогов, а также компенсировать половину от понесенных ими убытков.