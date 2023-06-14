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На границе Латвии собираются очереди из желающих попасть в Россию украинцев

14 июня 2023 13:18
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На контрольно-пропускном пункте в Виентули на границе Латвии наблюдаются очереди из украинцев, которые стремятся попасть в Российскую Федерацию. Об этом информирует LSM, пишет РИА Новости. 

По сообщению издания, на прошлой неделе на границе открылся пункт по оказанию помощи украинцам, которые желают вернуться в родные места в новых российских регионах. Очереди начали образовываться еще в конце мая, возникают они по причине медленной проверке въезжающих российской стороной, отмечается в публикации. 

Ранее сообщалось, что с конца февраля текущего года в Российскую Федерацию прибыли свыше 2,8 млн украинцев. 

# общество

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