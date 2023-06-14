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МО РФ: с начала контрнаступления ВС Украины потеряли более 7,5 тысячи бойцов

14 июня 2023 12:34
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Потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступательной операции, которая стартовала 4 июня, уже составили свыше 7,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Только за сутки украинская армия лишилась 1,1 тыс. бойцов. Такую информацию приводит российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости .

В Минобороны РФ отметили, что неизвестными остаются потери в живой силе в глубине территории Украины в результате применения высокоточного российского оружия большой дальности и авиации. 

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ стартовало в воскресенье, 4 июня. Атаки с украинской стороны продолжаются, но российская армия держит оборону. Путин отметил, что ни на одном направлении ВС Украины успехов не достигли, а потери как в личном составе, так и технике достигают крайне серьезных масштабов. Только по части технического оснащения Киев потерял до тридцати процентов от объема техники, которую передали союзники. 

# Международная политика # Владимир Путин

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