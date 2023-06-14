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В США рассказали о последствиях провала контрнаступления ВС Украины

14 июня 2023 13:43
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Западные страны вынудят Киев начать мирные переговоры после того, как ВСУ потерпят полное поражение в контрнаступлении. Об этом пишет издание The Washington Post, информирует РИА Новости. 

Поддержка Киева вскрыла сложности с производством в оборонной сфере. Это признают эксперты и официальные лица Пентагона, говорится в публикации. 

Перед стартом президентской кампании Джо Байдену нужна крупная победа Вооруженных сил Украины. Такой расклад являлся бы доказательством, что его столь безоговорочная поддержка киевского режима укрепило мировое лидерство Америки и продемонстрировала разумное использование американской военной мощи за рубежом. Незначительные успехи украинской армии вызовут критику политики Штатов. После провала контрнаступательной операции ВСУ западные страны сами начнут подталкивать Украину к мирным переговорам, отмечает The Washington Post.

# Международная политика # Джо Байден

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