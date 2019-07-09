В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами

Новости Австрии. В экспериментальном проекте участвуют по два поезда на двух линиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры этих составов, зайдя в вагон, смогут ощутить четыре разных аромата: расслабляющий фруктово-цветочный, освежающий цитрусовый, бодрящий чайный и насыщенный кедровый. Двери необычных вагонов помечены цветочными наклейками. Эксперимент продлится до конца июля, после чего пассажиры смогут проголосовать за самый лучший аромат, а также решить, оставить запахи или нет.