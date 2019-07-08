Прямой эфир

В Испании во время забега с быками пострадали туристы

08 июля 2019 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. В испанской Памплоне во время традиционного забега с быками пострадали туристы. Изюминкой фестиваля Сан-Фермин, который сейчас проходит в стране, является обычай под названием «энсьерро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании во время забега с быками пострадали туристы-1

Его суть заключается в том, что толпа людей бежит от 12 разъяренных быков по перекрытой узкой улочке примерно в течение 3 минут. Забеги проходят третий день, и за это время в больницах оказались уже не менее 10 человек. Среди них как местные жители, так и туристы из США.

В Испании во время забега с быками пострадали туристы-4

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой
08 июля 2019 13:37

Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
08 июля 2019 12:35

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»
08 июля 2019 12:32

На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»