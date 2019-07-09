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В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения

09 июля 2019 07:59
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Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения-1

Потоки воды уничтожили почти 1000 гектаров сельхозугодий. Наибольший удар пришелся на округ Джоха. Уровень воды в крупнейшей реке региона Брахмапутре уже поднялся до критического уровня. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в стране продолжатся.

В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения-4

# Наводнение # Фотофакт

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