В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения

Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потоки воды уничтожили почти 1000 гектаров сельхозугодий. Наибольший удар пришелся на округ Джоха. Уровень воды в крупнейшей реке региона Брахмапутре уже поднялся до критического уровня. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в стране продолжатся.