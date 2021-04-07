Прямой эфир

Посмотрите, как стая из тысячи дельфинов устроила заплыв в океане. На это видео можно смотреть долго

07 апреля 2021 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Заплыв стаи из тысячи дельфинов в Тихом океане. Завораживающее видео в сети разместила компания, которая занимается организацией морских туров в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как стая из тысячи дельфинов устроила заплыв в океане. На это видео можно смотреть долго-1

Как правило, дельфины плавают группами до 200 особей, но бывают и такие скопления. Они образуются спонтанно. Связано это либо с поиском пищи, либо с угрозой со стороны хищников.

Посмотрите, как стая из тысячи дельфинов устроила заплыв в океане. На это видео можно смотреть долго-4

К слову, калифорнийское побережье – самое густонаселенное дельфинами в мире.

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европейский регулятор рынка лекарств подтвердил связь вакцины AstraZeneca с тромбозом
07 апреля 2021 06:30

Европейский регулятор рынка лекарств подтвердил связь вакцины AstraZeneca с тромбозом

Шесть членов одной семьи обнаружены убитыми в Техасе
06 апреля 2021 19:21

Шесть членов одной семьи обнаружены убитыми в Техасе

В Суэцком канале снова ЧП: на мель сел итальянский танкер
06 апреля 2021 19:20

В Суэцком канале снова ЧП: на мель сел итальянский танкер