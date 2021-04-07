Посмотрите, как стая из тысячи дельфинов устроила заплыв в океане. На это видео можно смотреть долго

Новости США. Заплыв стаи из тысячи дельфинов в Тихом океане. Завораживающее видео в сети разместила компания, которая занимается организацией морских туров в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, дельфины плавают группами до 200 особей, но бывают и такие скопления. Они образуются спонтанно. Связано это либо с поиском пищи, либо с угрозой со стороны хищников.